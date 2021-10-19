У чотирьох регіонах України фіксується досить напружена ситуація з коронавірусом. Червона зона загрожує Житомирській, Луганській, Сумській та Харківській областям.

Таку інформацію озвучив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Є ще чотири регіони, які показують доволі критичну динаміку. Це Житомирська, Луганська і Сумська області, а також Харківська, яка час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров’я, яке збивається тим, що додаються ліжка, та збільшується кількість тестувань, – зазначив Юрій Ганиченко.

Усі ці чотири області можуть наступними потрапити до червоної зони епіднебезпеки, особливо це стосується перших трьох, адже у них значною мірою перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання.

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом.

Протягом тижня показник кількості госпіталізацій зріс на 21%, смертності – на 17%.

Громадян закликають активніше вакцинуватися від коронавірусу та відповідальніше ставитися до дотримання карантинних обмежень.

Джерело: Kyiv School of Economics