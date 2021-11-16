В Україні з червоної зони епідемічної небезпеки вже наступного тижня можуть вийти чотири регіони. Це Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 16 листопада. За його словами, Вінницька область незабаром потрапить до червоної зони карантину, тому таких регіонів стане 19.

– Але є й хороша новина, яка полягає у тому, що з наступного тижня ми можемо побачити активний вихід регіонів із червоного рівня епіднебезпеки. Ми бачимо чотири основні регіони, які є найближчими кандидатами на вихід із червоного рівня вже з наступного тижня, – зазначив він.

Ганиченко додав, що непогану стабілізацію також демонструє Львівська область, яка може згодом доєднатися до чотирьох вищезгаданих регіонів.

Експерт розповів, що у деяких областях є недостатній рівень тестувань на коронавірус, адже коефіцієнт виявлення нових випадків перевершує 20%. Це затримує їхній вихід з червоної зони карантину.

У KSE рекомендують кожному регіону нарощувати темпи вакцинації, щоб взяти під контроль хвилю захворюваності, а також збільшувати рівень тестування на коронавірус.

Джерело: KSE