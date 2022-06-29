Понад 120 днів триває кровопролитна та несправедлива війна, яку розв’язала Росія проти нашої країни. Але попри важку ситуацію в київському Інституті серця триває робота з порятунку життів пацієнтів, які страждають на серцево-судинні захворювання.

Директор інституту професор Борис Тодуров зібрав колектив відділення трансплантації серця та чотирьох унікальних пацієнтів, яким протягом цих важких чотирьох місяців було пересаджено серця.

Зібралися ці люди для того, щоб висловити подяку солдатам, які перебувають на фронті.

Зараз дивляться

– Тільки завдяки тим, хто зараз перебуває в окопах, ми живі, – сказав один із пацієнтів прооперованих в Інституті серця. – Адже ви захищаєте нашу Україну та даєте можливість лікарям з Інституту серця робити унікальні операції, які дарують людям життя.

Професор Тодуров також від імені медиків подякував хлопцям, які зараз зі зброєю в руках захищають Україну та дають можливість лікарям займатися тим, чим їм і належить – рятувати життя.

Він запевнив військових, що у разі поранення будь-якому з них українська медицина готова завжди надати будь-яку медичну допомогу.

Борис Тодуров, звертаючись до українських медиків, побажав їм хірургічного успіху та збереження медичної інфраструктури.