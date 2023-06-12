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Чотири стихії для реабілітації наших воїнів: у Львові успішно застосовують метод глинотерапії

12 Червня 2023, 15:55
Оксана Ясницька Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
глина
Джерело: Depositphotos

У Національному реабілітаційному центрі Незламні, який входить до складу Першого медоб’єднання Львова, для військовослужбовців успішно застосовується метод глинотерапії. За словами фахівців, такі заняття допомагають розвинути не лише дрібну моторику рук, а й отримати психологічне розвантаження.

– Кераміка – це чотири стихії. Тому що глина – це в землі, щоб із нею працювати, її треба розмочити (вода), потім треба висушити (повітря) і обпалити (вогонь), – розповідає завідувач кафедри кераміки Львівської національної академії мистецтв Орест Голубець.

Разом із бійцями на занятті з глинотерапії – психолог. Каже, процес ліплення – один із найефективніших методів реабілітації, адже допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження за рахунок вивільнення емоцій.

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Як розповів керівник напрямку психологічної реабілітації центру Незламні Олег Березюк, із мокрої глини можна ліпити все, що хочеш, проектуючи на процес свої переживання. Плюс – тактильні переживання: дотики, ніжність, агресія.

Уперше власноруч пробує виготовити чашку військовослужбовець-морпіх Юрій Кузьмінський. Він разом із побратимами захищав острів Зміїний, згодом потрапив у російський полон, де пробув дев’ять місяців. Глинотерапія, каже, викликала лише позитивні емоції.

А це вже Ілля Прокопенко. Під час бойового завдання військовослужбовець загорівся в танку, коли той наїхав на міни. Хлопець отримав 30% опіків тіла та втратив ногу. На глинотерапії він не вперше, але, за його словами, відчуття зовсім інші, нові та незвичні.

Як розповіла керівниця проєкту Незламні Ірина Заславець, у Центрі планують під арт-терапію розгорнути велике приміщення, де навчатимуть не лише ліпити з глини, а й освоювати скульптуру, працювати з каменем.

За словами Ірини, під час цих занять пацієнти проговорюють якісь свої болі, переживання. Крім того, робота з глиною дає можливість видозмінювати, трансформувати, докладати зусиль, висловлювати емоції та бачити результат.

Джерело
Вікна-новини
Теги
Львів реабілітація українські військові
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