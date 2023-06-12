У Національному реабілітаційному центрі Незламні, який входить до складу Першого медоб’єднання Львова, для військовослужбовців успішно застосовується метод глинотерапії. За словами фахівців, такі заняття допомагають розвинути не лише дрібну моторику рук, а й отримати психологічне розвантаження.

– Кераміка – це чотири стихії. Тому що глина – це в землі, щоб із нею працювати, її треба розмочити (вода), потім треба висушити (повітря) і обпалити (вогонь), – розповідає завідувач кафедри кераміки Львівської національної академії мистецтв Орест Голубець.

Разом із бійцями на занятті з глинотерапії – психолог. Каже, процес ліплення – один із найефективніших методів реабілітації, адже допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження за рахунок вивільнення емоцій.

Як розповів керівник напрямку психологічної реабілітації центру Незламні Олег Березюк, із мокрої глини можна ліпити все, що хочеш, проектуючи на процес свої переживання. Плюс – тактильні переживання: дотики, ніжність, агресія.

Уперше власноруч пробує виготовити чашку військовослужбовець-морпіх Юрій Кузьмінський. Він разом із побратимами захищав острів Зміїний, згодом потрапив у російський полон, де пробув дев’ять місяців. Глинотерапія, каже, викликала лише позитивні емоції.

А це вже Ілля Прокопенко. Під час бойового завдання військовослужбовець загорівся в танку, коли той наїхав на міни. Хлопець отримав 30% опіків тіла та втратив ногу. На глинотерапії він не вперше, але, за його словами, відчуття зовсім інші, нові та незвичні.

Як розповіла керівниця проєкту Незламні Ірина Заславець, у Центрі планують під арт-терапію розгорнути велике приміщення, де навчатимуть не лише ліпити з глини, а й освоювати скульптуру, працювати з каменем.

За словами Ірини, під час цих занять пацієнти проговорюють якісь свої болі, переживання. Крім того, робота з глиною дає можливість видозмінювати, трансформувати, докладати зусиль, висловлювати емоції та бачити результат.