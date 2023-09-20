Молодший сержант Сергій, 39 років, родом з Рівненської області. Він отримав серйозні поранення під час бойових дій у місті Бахмут.

Військовий переніс кілька складних операцій.

Боєць отримав шість літрів еритроцитарної маси та препаратів крові у Дніпрі. Більше 10 людей стали донорами крові для військового. Чоловік вижив.

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Сьогодні Сергій вирушив на евакуаційному потязі до Києва для подальшої реабілітації.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова, закликає всіх охочих долучитися до здавання крові в лікарні Мечникова 22 вересня о 11:00 (площа Соборна, 14, старий терапевтичний корпус), щоб продовжити традицію допомоги тим, хто її дійсно потребує.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко