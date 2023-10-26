Новий метааналіз кількох досліджень болгарських учених показує, що користь від пробіотиків може бути не такою великою, як очікується. І як стверджується в рекламі.

Всі, хто коли-небудь приймав антибіотики, знають, що таке лікування часто призводить до побічних ефектів, як-от діарея, дріжджові інфекції та інші шлунково-кишкові проблеми.

І всі, хто коли-небудь лікувався антибіотиками, чули рекомендації лікарів – разом з антибіотиками приймати пробіотики. Оті живі мікроорганізми, які забезпечують підтримку нашого організму. Звісно, якщо вживати їх у достатній кількості.

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Передбачається, що прийом пробіотиків разом з антибіотиками може допомогти пом’якшити деякі побічні ефекти.

Приміром, пробіотики можуть допомогти відновити корисні бактерії, підтримуючи здоровий мікробний баланс у травній системі.

Пробіотики, особливо такі штами, як Lactobacillus і Bifidobacterium, обіцяють зменшити частоту діареї. Вони можуть перешкодити шкідливим бактеріям захопити кишківник.

Пробіотики можуть допомогти, сприяючи росту корисних бактерій у вагінальному середовищі, запобігти надмірному росту дріжджів і появі дріжджової інфекції.

Сприяючи збалансованому мікробіому кишківника, пробіотики можуть допомогти підтримувати та зміцнювати загальний імунітет, що дуже важливо під час хвороби.

Це анонсовані очікування від прийому пробіотиків разом з антибіотиками.

Насправді все трішечки не так.

Дослідники проаналізували 15 рандомізованих контрольованих досліджень, які порівнювали відмінності в мікробіомах кишківника у людей, які приймали антибіотики разом з пробіотиками, і у людей, які приймали тільки антибіотики.

У дослідженнях взяли участь близько 1 200 осіб. Результати зменшили оптимізм. Було встановлено, що люди, які приймали пробіотики разом з антибіотиками, збільшили різноманітність свого кишкового мікробіому усього на 0,23%.

До того ж прийом пробіотичних добавок разом з антибіотиками не вплинув на різноманітність мікробіомів.

Причини такої невтішної ситуації вчені описали в науковій статті, опублікованій у журналі BMC Medicine.

Зокрема, зазначається, що це сталося через те, що насправді до кишківника потрапляє недостатня кількість пробіотиків. А також через те, що антибіотик вбиває пробіотики, які людина приймає. Бо антибіотики не відрізняють корисні бактерії від поганих. Вони руйнують і ті, й інші, залишаючи кишківник вразливим до умовно-патогенних мікроорганізмів.

Хоча потенційні переваги пробіотиків багатообіцяючі, важливо враховувати три застереження: час, специфічність штаму й індивідуальні відмінності.

Якщо ви вирішили приймати пробіотики разом з антибіотиками, варто пам’ятати – одночасний прийом може знизити ефективність антибіотиків.

Експерти рекомендують приймати пробіотики з інтервалом у кілька годин після прийому антибіотиків.

Не всі пробіотики діють однаково. Проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити, які штами будуть найбільш корисними для вашого конкретного стану.

У кожної людини реакція на пробіотики може бути індивідуальною. Те, що працює в одного, може не спрацювати в іншого.

Справа лікаря – переконатися, що пацієнт отримує максимальну користь як від антибіотиків, так і від пробіотиків, мінімізуючи потенційні ризики.

Джерело: Actualno