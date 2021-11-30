Нині немає жодних даних, які б свідчили про те, що вакцини від коронавірусу не ефективні проти штаму Омікрон. А щоб це визначити, необхідно провести дослідження.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я на запит Фактів ICTV. Очікується, що найближчі два-три тижні інформація про вплив вакцини на штам Омікрон буде доступна.

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала новий штам Covid-19 Омікрон таким, що викликає занепокоєння. Таку ж саму класифікацію надав Європейський центр контролю за хворобами.

Випадки зараження цим штамом вже виявили у Південно-Африканській Республіці, Ботсвані, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве. Станом на 26 листопада нові випадки також були зафіксовані у Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі. Усі зараження пов’язані з подорожами до країн Африки.

Поки що точно не зрозуміло, чи передається Омікрон швидше, ніж штам Дельта. Також достеменно невідомо, чи викликає нова мутація важчий перебіг захворювання порівняно з іншими варіантами.

У МОЗ додали, що новий штам може мати близько 30 мутацій, з яких частина викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищену трансмісивність та можливе зниження ефективності вакцинного захисту.

Як вберегтися від штаму Омікрон?

– Ефективними профілактичними заходами проти Омікрону залишаються: використання захисних масок, відстеження контактів та дотримання дистанції, – зазначили у МОЗ.

Міністерство закордонних справ вже рекомендувало громадянам України утриматись від поїздок до країн, де виявили цей штам.