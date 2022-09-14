Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про загальнонаціональні дебати про варіанти смерті, які включатимуть вивчення можливості легалізації евтаназії.

Французький закон передбачає, що лікарі можуть давати невиліковно хворим пацієнтам заспокійливі перед смертю, але не дозволяє евтаназії.

Уряд планує провести обговорення із законодавцями від усіх політичних партій, щоб знайти найширший консенсус з метою внесення змін у наступному році, йдеться у заяві президента.

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Деякі французькі пацієнти їдуть до інших європейських країн у пошуках додаткових варіантів лікування наприкінці життя. Під час кампанії за своє успішне переобрання цього року Макрон пообіцяв відкрити дебати у Франції, припускаючи, що він особисто виступає за легалізацію самогубства лікарем.

У Швейцарії дозволено самогубство, у якому пацієнти самостійно приймають смертельну дозу наркотиків. Евтаназія, процес, у якому ліки запроваджує безпосередньо медичний працівник, нині дозволена у Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі та Іспанії за певних умов.

Заява Макрона була зроблена у той день, коли сім’я французького режисера Жана-Люка Годара повідомила, що він помер внаслідок надання допомоги у самогубстві у своєму будинку у швейцарському місті Ролль.

Французькі опитування останніх років неухильно показували, що переважна більшість людей виступають за легалізацію евтаназії.

Чинний закон дозволяє пацієнтам вимагати “глибоку безперервну седацію, що змінює свідомість до самої смерті”, але тільки тоді, коли їх стан може призвести до швидкої смерті.

Лікарям дозволено припиняти лікування, що підтримує життя, у тому числі штучну гідратацію та харчування. Дозволено седативні та знеболювальні препарати, “навіть якщо вони можуть скоротити життя людини”.