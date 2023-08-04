У Національній службі здоров’я України ще раз наголосили – ні лікар, ні будь-хто інший з медичного персоналу не має права заборонити вам провідати свою близьку людину, яка лежить в реанімації.

Причому родинні зв’язки не важливі, ви можете бути просто другом пацієнта.

Кожна лікарня зобов’язана забезпечити право на допуск до пацієнта 24/7. Один відвідувач може перебувати у реанімаційній палаті без обмежень у часі. Не забороняється прийти і вдвох, але не більше.

Якщо пацієнт – дитина, а ті, хто хочуть його провідати, не є батьками, доведеться отримати хоча б усну згоду матері чи батька.

Попри відміну заборони на відвідини реанімації, все ж є певні правила, яких доведеться суворо дотримуватися.

Медичні працівники можуть попросити вас тимчасово покинути палату, якщо виникне необхідність проведення невідкладних дій медичного характеру.

Категорично заборонено чіпати апаратуру ВІТ та будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.

Не можна відвідувати реанімацію у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також якщо хворієте або нещодавно контактували із носієм інфекційного захворювання.

Звісно, жодних довідок від вас не вимагатимуть, але ви мусите розуміти, що від дотримання цього правила залежить результат лікування близької вам людини.

Джерело: НСЗУ