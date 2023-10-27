Ви записалися до салону на професійне фарбування волосся, але не знаєте, чи потрібно мити перед цією процедурою голову?

Попри поширену думку, що чисте волосся фарбувати шкідливо для шкіри голови або погано візьметься фарба, перукар-стиліст Наталія Дяченко каже, що такі забобони залишилися у минулому столітті.

Уявлення про фарбування на брудну голову вже застарілі, адже колись барвники дійсно містили агресивні речовини, які пошкоджували волосся. Сучасні професійні фарби, що використовують у салонах, відповідають найвищим вимогам якості.

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Завдяки мінімальному вмісту аміаку та природним захисним речовинам вони дбайливо працюють зі структурою волосся. До того ж, високотехнологічна формула збільшує глибину, яскравість і блиск кольору.

І якщо професійний майстер наносить фарбу, навряд чи хімічні речовини потраплять на шкіру голови, тому свербежу можна не боятися.

Навіщо мити голову до фарбування в салоні

У чисте волосся барвник краще вбирається, ніж у брудне. В результаті колір виходить більш насиченим і стійким. Перед фарбуванням волосся в техніці омбре брудне волосся неможливо ретельно розділити на пасма та як слід розподілити фарбу. Якщо ви використовуєте лаки, пінки, сироватки, олії, сухі шампуні. Усі засоби фіксації та догляду, огортаючи волосся, заважають проникненню барвника. До того ж, хімічні речовини, які вони містять, можуть вступити в реакцію з компонентами фарби, і це вплине на результат. Він може виявитися непередбачуваним. Волосся краще блищатиме, а фарба не так швидко змиється.

Тож фахівці рекомендують перед візитом до салону ретельно вимити голову як зазвичай – за допомогою шампуню та бальзаму-кондиціонера.

– Але якщо ви вирішили фарбуватися самостійно, уважно прочитайте інструкцію виробника, – радить фахівчиня.