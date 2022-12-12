Офіційні особи Індонезії заявили сьогодні, 12 грудня, що нещодавно ухвалений закон країни про заборону на секс поза шлюбом не торкнеться туристів, які відвідують Балі.

– Виходячи з положень нового кримінального кодексу Індонезії, відвідувачам, які відвідують або живуть на Балі, не потрібно непокоїтися, — сказав балійський губернатор Вайан Костер.

За його словами, не буде ніяких перевірок сімейного стану в туристичних місцях, таких як готелі, вілли, гостьові будинки або курорти з боку державних посадових осіб або громадських груп.

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Повідомляється, що як і більшість популярних туристичних центрів світу, Балі зазнав величезних економічних потрясінь під час пандемії Covid-19. Але іноземні туристи повертаються на популярний курортний острів в міру того, як пандемія стихає.

Однак, представники туристичної галузі заявили, що новий кримінальний кодекс країни може відлякати іноземців від відвідування і завдати шкоди світовій репутації країни.

Нагадаємо, що чиновники раніше заявляли, що новий кодекс, що забороняє перелюб, співжиття до шлюбу і віровідступництво, також буде застосовуватися до іноземних жителів і туристів.