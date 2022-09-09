Станом на сьогодні, 9 вересня, у Львівській області зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Протягом минулого тижня захворюваність збільшилася майже на 25%, близько 270 осіб проходять стаціонарне лікування.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.

Він зазначив, що жителів регіону закликають утриматися від проведення масових заходів. Це один з факторів, який може впливати на збільшення хворих.

Зараз дивляться

Як зазначила керівник Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, на сьогодні область забезпечена вакцинами CoronaVac та Johnson.

Що ж стосується Pfizer, то ця вакцина є не у всіх медичних установах, але найближчим часом препарат буде отриманий в необхідних обсягах.

– Зазначу, що найбільш активно вакцинувалося в області населення віком 25-45 років, – уточнила Наталія Іванченко.

Вона також закликала жителів Львівщини повернутися до дотримання основних карантинних вимог: надягати маску в громадських місцях і залишатися вдома в разі появи ознак застуди.

Джерело: Львівська ОВА