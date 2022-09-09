З липня в Україні спостерігається підвищення захворюваності на Covid-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– За минулий тиждень зафіксовано уже понад 16 тис. нових випадків, – сказав Ляшко. – Але хочу зазначити, що ситуація контрольована, паніки не викликає, заповненість ліжок сьогодні помірна, і такого навантаження на медичну систему, яке було у 2021 році, немає.

Але, як бачимо, коронавірус набирає силу, і щоб убезпечити себе, потрібно зробити всі необхідні щеплення. МОЗ нагадує, що необхідно перевірити свій вакцинальний статус: якщо у вас не зроблене друге щеплення, або ж бустерне – зробіть. Якщо ви не вакцинувалися – почніть з першої дози.

Міністр повідомив, що вакцинація в Україні продовжується і навіть набирає обертів.

Зараз дивляться

– Якщо раніше ми в літні місяці проводили до 70 тис. щеплень на тиждень, – сказав Ляшко, – то зараз доходить до 250 тис. на тиждень.

Пам’ятайте, що щеплення убезпечують від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті від ускладнень Covid-19.

– Вакцина в Україні є, – запевнив міністр. – Є вакцини, що визнані ВООЗ та ЄС. Наразі можна отримати другу бустерну дозу (четверте щеплення) від Covid-19 людям, що належать до групи ризику: літні, ті, що мають супутні захворювання та проблеми з імунітетом.

Міністр повідомив, що питання отримання четвертої дози вакцини від Covid-19 всіма охочими наразі розглядається.