Нове дослідження, опубліковане в журналі Lancet, представляє широкий огляд довгострокових неврологічних ефектів Covid-19 у людей, які перенесли захворювання.

Результати свідчать, що ризик виникнення депресії та тривоги після зараження SARS-CoV-2 повертається в норму через кілька місяців, але показники деменції, які підвищуються при Covid-19, виявляються у літніх людей ще протягом 24 місяців після гострого захворювання.

Рік тому група дослідників Оксфордського університету встановила, що тривалі симптоми Covid-19 можуть бути виявлені протягом 12 місяців після початкової інфекції.

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У дослідженні взяли участь 1,28 млн пацієнтів із Covid-19. Основна мета полягала в тому, щоб зрозуміти, який вплив Covid-19 вплинув безпосередньо на ризик 14 неврологічних та психічних станів у порівнянні з іншими вірусними інфекціями.

Хороша новина полягає в тому, що будь-який підвищений ризик тривоги чи депресії, мабуть, повернувся до початкового рівня протягом кількох місяців після гострого захворювання. Зокрема у дітей.

Але у дорослих збереглися ознаки неврологічних проблем протягом двох років після Covid-19. У людей віком до 65 років спостерігалися вищі показники туману в мозку після Covid-19 порівняно з іншими респіраторними інфекціями.

Люди старше 65 років, мабуть, демонстрували найбільш серйозні довгострокові неврологічні проблеми з підвищеним рівнем мозкового туману, деменцією та психотичними розладами.

Ще в 2020 році було зазаначено, що SARS-CoV-2 викликає зростання нейродегенеративних захворювань. У роки після пандемії іспанського грипу в 1918 році лікарі спостерігали різке зростання хвороби Паркінсона, і дослідники припустили, що деякі віруси можуть прискорити прогрес раніше нейродегенеративного захворювання.

Джерело: The Lancet Psychiatry