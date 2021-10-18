У медиків обласної лікарні ім. І. І. Мечникова в Дніпрі немає сил, а хворих все більше і більше.

– Реанімація переповнена в кілька разів, – пише на своїй сторінці в Facebook головлікар лікарні Сергій Риженко. – У 6-ліжковому відділенні знаходиться 28 вкрай важких термінальних хворих.

Всі вони дихають через апарати і не вимовляють жодного слова. Спілкуються з медперсоналом жестами.

– Тут немає VIP-палат, – зауважує головлікар. – Є VIP-коридор і VIP-куточки, де рятують життя.

Діючі протоколи не завжди справляються, пише лікар.

Ірина Китова з бригадою хірургів прооперували вагітну у важкому стані. Дитина в порядку, а мама в реанімації.

Деяких щасливчиків вже переводять в Сovid-терапію, їм вдалося побороти хворобу.

Пацієнт на ім’я Максим радісно дзвонить всім своїм друзям і розповідає, як потрібно себе захищати, щоб не потрапити на апарат ШВЛ.

Для інших ще тільки починається період страждань, болю, відчаю і сумнівів.

Медсестра Яна Пелих чекає наступного хворого…

Попереду важка ніч…

Під час нової осінньої хвилі коронавірусу в регіонах спостерігається тривожна тенденція – масово хворіють діти, а також молодь. Зокрема, в Одесі є маленькі пацієнти, які навіть потребують кисню.

Джерело: Сергій Риженко.