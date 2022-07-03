У міру того, як разом з туризмом до Франції повертається і Covid-19, влада країни знову рекомендують повернутися до використання масок. Але при цьому обережно не стали відновлювати обмеження, які відлякували б відвідувачів або відродили антиурядові протести.

За даними уряду, за останні два тижні у Франції швидко зросла кількість госпіталізацій, пов’язаних з коронавірусом: майже 1 000 пацієнтів з Covid-19 госпіталізувалися за день.

Повідомляється, що інфекції також зростають у Європі та Сполучених Штатах, але саме у Франції спостерігається виключно висока частка людей, які потрапили з Covid-19 до лікарні.

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Але при цьому влада Франції не планує повторно вводити національні обмеження.

– Французи втомилися від обмежень. Ми впевнені, що люди будуть вести себе відповідально, – заявила представник уряду Олівія Грегуар.

Маски викликали суперечки у Франції. На початку пандемії французький уряд припустив, що маски марні. В кінцевому підсумку в країні були введені одні з найжорсткіших обмежень в Європі. Поряд зі строгими блокуваннями, вимога носити маску і в приміщенні, і на вулиці, тривала більше року.

До квітня уряд скасував більшість правил щодо вірусів, і іноземні туристи повернулися по суші, морю й повітрю на французькі середземноморські пляжі, ресторани і бари.

Тим часом французькі лікарні борються з нестачею персоналу та фінансуванням. Місцеві чиновники обмірковують нові заходи, в тому числі вимоги щодо носіння масок в деяких містах.

А французькі професіонали в галузі туризму, незважаючи на Covid-19, очікують бурхливого літнього сезону з цифрами, які можуть навіть перевершити допандемічний рівень.