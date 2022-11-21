Сьогодні, 21 листопада, в спробі запобігти великому спалаху Covid-19 був заблокований один з районів південно-китайського мегаполісу Гуанчжоу, в якому проживає 3,7 млн осіб.

Повідомляється, що в районі завмер громадський транспорт, припинені заняття в школах, закритий університет. Всі жителі, які хочуть покинути свої будинки, зобов’язані надати негативний тест.

Провінція Гуандун, де знаходиться Гуанчжоу, повідомила про найбільшу кількість нових випадків у понеділок, 21 листопада: 9 085 з 27 095 випадків по всій країні.

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Тим часом влада Пекіна сьогодні повідомила про ще дві смерті, пов’язані з Covid-19. Вчора, 20 листопада, стало відомо про першу смерть від коронавірусу в Китаї за більш ніж шість місяців.

Відзначається, що в той час, як критики ставлять під сумнів статистику Covid-19 в Китаї, зокрема, щодо кількості померлих, інтенсивний підхід влади до спроб стримування інфекцій запобіг масові спалахи і утримав нові щоденні випадки нижче, ніж у багатьох інших країнах.

Повідомляється, що великі міста все ще дотримуються деяких перевірених заходів щодо обмеження поширення Covid-19, хоча і більш фрагментарно, ніж закриття цілого мегаполісу, як це було раніше.