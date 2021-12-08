На півдні Іспанії після великої різдвяної вечірки майже 70 медиків отримали позитивний результат на коронавірус.

Більшість із них – лікарі та медсестри відділення інтенсивної терапії лікарні Малаги.

Органи охорони здоров’я заявили, що на вечірці, яку вони відвідали минулого тижня, загалом було 170 людей. До святкування усі гості мали негативні тести на антиген, але більшість з них зараз перебуває на ізоляції.

Всі медпрацівники, що інфікувалися, були повністю вакциновані й не мають симптомів хвороби.

Щоб забезпечити місцеву лікарню персоналом, з інших медичних закладів Малаги прислали лікарів та медсестер.

Цей випадок посилив занепокоєння щодо можливості поширення коронавірусу на святкових заходах під час Різдва.

Керівництво органів охорони здоров’я в Андалусії рекомендували персоналу лікарень не відвідувати різдвяні вечірки. Читайте також: У Норвегії 60 людей захворіли на Covid-19 після вечірки, у них підозрюють Омікрон

В Іспанії, як і в багатьох європейських країнах, останнім часом зафіксовано зростання захворюваності на Covid-19. У Європі також побоюються поширення варіанту Омікрон, який може передаватися швидше, ніж інші штами.

Наразі Іспанія офіційно повідомила лише про чотирьох інфікованих Омікроном на Балеарських островах.