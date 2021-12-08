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Covid-19 в Іспанії: майже 70 медиків заразилися після різдвяної вечірки

8 Грудня 2021, 16:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вечеринка
Джерело: Depositphotos

На півдні Іспанії  після великої різдвяної вечірки майже 70 медиків отримали позитивний результат на коронавірус.

Більшість із них – лікарі та медсестри відділення інтенсивної терапії лікарні Малаги.

Органи охорони здоров’я заявили, що на вечірці, яку вони відвідали минулого тижня, загалом було 170 людей.

До святкування усі гості мали негативні тести на антиген, але більшість з них зараз перебуває на ізоляції.

Щоб забезпечити місцеву лікарню персоналом, з інших медичних закладів Малаги прислали лікарів та медсестер.

Цей випадок посилив занепокоєння щодо можливості поширення коронавірусу на святкових заходах під час Різдва.

Керівництво органів охорони здоров’я в Андалусії рекомендували персоналу лікарень не відвідувати різдвяні вечірки.

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В Іспанії, як і в  багатьох європейських країнах, останнім часом зафіксовано зростання захворюваності на Covid-19. У Європі також побоюються поширення варіанту Омікрон, який може передаватися швидше, ніж інші штами.

Наразі Іспанія офіційно повідомила лише про чотирьох інфікованих Омікроном на Балеарських островах.

З початку пандемії в країні зафіксовано близько 5,1 млн інфікованих коронавірусом і 88 тис. смертей.

Джерело
ВВС Україна
Теги
Коронавирус Covid-19
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