Китайська влада відновила блокування і обмеження на поїздки після того, як число нових щоденних випадків захворювання на Covid-19 потроїлося під час тижневої відпустки напередодні великого зібрання Комуністичної партії в Пекіні.

Повідомляється, що нове блокування почалося в понеділок, 10 жовтня, в місті Феньян в провінції Шаньсі на півночі Китаю після того, як напередодні в загальноміському тестуванні був виявлений попередній позитивний випадок Covid-19.

Відзначається, що в сусідньому регіоні Внутрішня Монголія столиця Хух-Хото оголосила, що з вівторка, 11 жовтня, буде заборонений в’їзд в місто, в якому зареєстровано понад 2 тис. випадків протягом приблизно 12 днів.

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Нагадаємо, що Китай – одне з небагатьох місць у світі, де досі вдаються до жорстких заходів, щоб не допустити поширення хвороби.

Правляча тут Комуністична партія намагається таким чином створити позитивний образ нації напередодні партійного з’їзду, який проводиться раз на п’ять років і який відкриється 16 жовтня 2022 року.

Величезні черги на безкоштовне тестування на вірус кілька разів на тиждень стали нормою для багатьох китайців: в Пекіні та інших містах потрібний негативний результат тесту протягом 72 годин для входу в парки, офісні будівлі, магазини та інші громадські місця.