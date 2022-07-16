Ця додаткова ревакцинація рекомендується лише для людей віком понад 60 років та імуноскомпрометованих людей — це пацієнти з первинними та вторинними імунодефіцитами, хворі на алергію, мають аутоімунну патологію.

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Їм щеплення проводять здебільшого за індивідуальним графіком — з урахуванням перебігу захворювання та протипоказань.

Наразі МОЗ ще не затвердило другий бустер проти Covid-19. Кузін повідомив, що відповідний наказ перебуває в розробці.

Головний санлікар підтвердив, що наразі у країнах Європейського Союзу фіксується зростання кількості випадків коронавірусу на 20% порівняно з прогнозованими.

В Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус наразі стабільна, та МОЗ зазначає, що у країні низькі показники тестування.

– Фактично, Covid-19 виявляється вже на етапі, коли людина потребує госпіталізації. Тобто ми бачимо, що за тиждень у нас госпіталізована майже така ж кількість пацієнтів, як і загалом виявлених випадків, — розповів Кузін.

Водночас зараз на захворюваність впливає сезонність. Люди більше часу проводять на свіжому повітрі, а відповідно, інфікування стається рідше.

Джерело: hromadske