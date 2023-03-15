У ВООЗ заявили, що 2023 рік стане роком перемоги над пандемією Covid-19.

Чи може Україна також долучитися до цієї перемоги, та як ідуть справи з боротьбою проти коронавірусу в країні розповіли заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін та голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

– Світ має певні успіхи в боротьбі з Covid-19, – сказав Ігор Кузін. – Це стало можливим завдяки високому рівню вакцинації.

Саме вакцинація дозволила Європейським країнам не лише скасувати карантинні обмеження, але й зменшити кількість смертельних випадків від коронавірусу.

Зараз дивляться

– Щоб приєднатися до цих країн, Україна має зробити надзусилля та поновити рівень вакцинації довоєнного періоду, – зауважив головний санлікар.

Ми вже переконалися, що вакцини працюють.

– І не важливо, коли буде перемога: у 2023 році чи у 2024, головне, що нас має цікавити – ціна перемоги, – сказав Федір Лапій.

У минулому році у світі спостерігалося зростання захворюваності на Covid-19 і, як ми пам’ятаємо, пік прийшовся на жовтень місяць.

Так от, у країнах Північної та Латинської Америки це відбувалося також. Але високий рівень вакцинації у цих країнах вплинув на зменшення рівня госпіталізацій та показників смертності.

Звичайно, Україні хотілося б приміряти це й до себе.

– Але ми маємо усвідомлювати, що ситуація з вакцинацією у нас, особливо груп ризику, набагато гірша, – констатував імунолог.

За останні п’ять тижнів в Україні спостерігається невпинне і стабільне зростання кількості офіційно підтверджених випадків Covid-19.

– Ми ще не досягли жовтневого піку, але маємо близько 15 тис. підтверджених випадків, – сказав Лапій. – І щотижня помирають до 107 чоловік.

Це удвічі менше, ніж було восени, але відбувається зростання, свідчать фахівці.

– Статистика залишається сумною із невтішними прогнозами, – продовжив Лапій. – Понад 85 % померлих, це люди віком понад 65 років. Вони мають бути щеплені не тільки двома дозами, але й бустерною дозою.

Та стан вакцинації саме у цій когорті найнижчий.

– Група ризику складає левову частку тих пацієнтів, що помирають від Covid-19, – повідомив імунолог. – У Львові серед 18 померлих пацієнтів – 17 не були вакциновані взагалі. Одна людина отримала одну дозу вакцини.

Ось це і є та ціна, за яку ми виходитимемо з пандемії Covid-19, зауважив фахівець.

А оскільки ми розуміємо, що Covid-19 не залишить нас найближчим часом, то потрібно докласти зусиль, щоб Україна зменшила кількість смертей та важкого перебігу хвороби.

– Якщо ми порівняємо сьогоднішню ситуацію з першими хвилями пандемії, то летальних випадків було набагато більше, безумовно, – говорить Ігор Кузін. – Але в той час у нас не було вакцин.

Наразі в Україні циркулює варіант Омікрон і ще майже 10 підтипів, але ми зараз маємо ресурси і можливості, щоб мінімізувати фатальні наслідки.

– Є все: пункти щеплення, мобільні бригади, центри вакцинації, – повідомив головний санлікар. – Для роботи з переміщеними особами працюють мобільні бригади. Є вибір вакцини.

Насправді зараз ми можемо профілактувати смертельні випадки і важкий перебіг Covid-19.

– Треба кожному звернути увагу на свій вакцинальний статус, – сказав Кузін.- Особливо це стосується людей похилого віку, з хронічні неінфекційними захворюваннями.

Є також працівники критичної інфраструктури, що працюють з великою кількістю людей – це підвищує ризик інфікування. Саме вони повинні свідомо підійти і до свого здоров’я і до здоров’я людей, з якими спілкуються.

І це не тільки носіння масок у місцях скупчення людей, навіть коли їх відмінили, це по-перше, убезпечення від важкого перебігу хвороби і тим більше, від смерті.

– За прогнозами, у нас є ризикованою ситуація з появою підтипу Омікрону, що набув назви Кракен, який має швидкий тип передачі від людини до людини, – сказав Кузін.

Федір Лапій додав, що Кракен уже є в Україні.

– В чому його небезпека – в США за кінець грудня місяця і початок січня Кракен з чотирьох вдсотків виріс до 40 %, а зараз має 80 % розповсюдження, – повідомив Федір Лапій. – Він став домінуючим за дуже короткий проміжок часу.

Імунолог нагадав, що вакцини захищають від важкого перебігу та смерті від будь-якого підтипу або шатму Covid-19, в тому числі і від Кракену.

Тому він іще раз підкреслив про необхідність вакцинуватися. Тим більше, що вже чітко простежується сезонність інфекції, а значить, восени знову буде загострення ситуації. Готуватися ж потрібно заздалегідь.

– Є всі підстави вважати, що і осінь 2023 року не обійдеться без підйому захворюваності, – зпрогнозував Лапій. – І якщо люди не будуть вакцинуватися, то ми будемо і надалі збирати сумний врожай у вигляді смертей і важкого перебігу Covid-19.

Є ще один надважливий аспект, що стосується Covid-19 – навантаження на медичну систему. Особливо це гостро відчувається зараз, під час війни.

– Маємо сумну цифру – 15 тис. хворих. З них чотири тис. щотижня потрапляють у лікарні, – сказав Федір Лапій

Це означає, що кожного тижня 10 обласних лікарень (по 400 ліжок) повністю завантажені хворими на Covid-19.

Під час війни, коли багато людей потребують медичної допомоги через поранення, це безвідповідально.

Вакцинація може змінити цей стан речей.

– Дослідження свідчать, що вакцина залишається найефективнішим засобом проти Covid-19. Будь-яка вакцина, – підкреслив Ігор Кузін.

За його словами Україна має всі необхідні види вакцин: CoronaVac, Jonson, Pfizer. Є окремо вакцина для дитячого населення.

– Не маємо забувати про те, що у 1,8 тис. дітей щотижня діагностують Covid-19.

Ігор Кузін не залишив поза увагою і військових.

– Ми передаємо вакцини для військовослужбовців, які перебувають на ротації і на лінії зіткнення, – сказав він. – Наша задача максимально захистити військових.

Спікери зазначили, що пандемія змінила світ і людей. Коли стало зрозуміло, що інфекція переходить у сезонну, а тривалого імунітету проти респіраторних вірусів не може бути, почала змінюватися свідомість громадян.

– Зараз всі спокійно ставляться до носіння масок, – зауважив Лапій. – Ми всі знаємо, що хвора людина повинна одягати маску, щоб не заразити інших.

Повага до оточення виходить на перший план. Отже, те саме повинно статися і з вакцинацією.

У нас є всі умови і засоби, щоб увійти до числа тих країн, які ефективно мінімізували як захворюваність, так і наслідки Covid-19.

Федір Лапій нагадав, що окрім гострого періоду Covid-19 і снує ще постковід, або лонгковід, який має віддалені наслідки і ускладнення. І тільки свідоме ставлення людей до свого здоров’я може дійсно наблизити нас до перемоги над Covid-19.