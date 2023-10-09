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Covid-19 залишає сліди: дослідження показало пошкодження органів після одужання

9 Жовтня 2023, 11:54
Ольга Боднарчук редактор
Covid-19 залишає сліди: дослідження показало пошкодження органів після одужання
Джерело: Unsplash

За даними дослідження C-More, опублікованого у науковому виданні Science Alert, тривалий перебіг Covid-19 має серйозний вплив на органи людини навіть після одужання.

Дослідження проводилося на 259 особах, які були госпіталізовані з Covid-19, і 52 здорових особах.

Вже після п’яти місяців після виписки з лікарні майже третина пацієнтів з Covid-19 мали множинні аномалії в органах на МРТ.

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Згідно з результатами дослідження, пацієнти, які довго хворіли на Covid-19, мали серйозні проблеми з органами.

Зокрема, вони в 14 разів частіше мали патології легень, втричі частіше — головного мозку і вдвічі частіше — нирок.

Ступінь аномалій на МРТ був пов’язаний з тяжкістю захворювання, віком та наявністю інших захворювань.

Пацієнти, у яких були виявлені відхилення в більш ніж двох органах, в чотири рази частіше повідомляли про важкі або дуже важкі психічні та фізичні порушення.

Це дослідження наголошує на потенційних довгострокових наслідках Covid-19 на здоров’я людей і підкреслює важливість вакцинації, особливо для осіб у групі ризику.

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Джерело
ScienceAlert
Теги
Дослідження вчених Коронавірус Covid-19
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