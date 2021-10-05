На спільному брифінгу Мінцифри, МОЗ та кіберполіції щодо протидії підробці Covid-сертифікатів йшлося про те, якими документами можна підтвердити вакцинацію проти Covid-19.

– Наразі є два види документів: цифровий Covid-сертифікат, згенерований у застосунку Дія, та паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, – повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації та цифровізації Олексій Вискуб.

Мінцифри повідомляє, що на порталі Дія згенерували Covid-сертифікати 1,4 млн громадян.

Він нагадав, що такий Covid-сертифікат можна згенерувати в разі отримання щеплення будь-якою вакциною.

Щотижня або що два тижні оновлюється послуга Covid-сертифікати, зазначили в Мінцифри.

Другий документ – Міжнародне свідоцтво про вакцинацію – можна отримати у сімейного лікаря.

Через випадки з підробленням сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу Міністерство охорони здоров’я звернулося до власників 15 медустанов з вимогою відсторонити від роботи їхніх керівників.