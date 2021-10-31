1 листопада Київ переходить до червоної зони карантину. Із цього дня до громадського транспорту, ТРЦ, магазинів та кафе можна зайти за наявності жовтого чи зеленого сертифіката вакцинації або негативного ПЛР-тесту.

Українцям, які мають щеплення проти коронавірусу, ID-карту та біометричний паспорт, отримати сертифікат можна, не виходячи з дому, за кілька хвилин у додатку Дія.

Ті ж громадяни, які мають паспорти-книжечки чи закордонні небіометричні паспорти, змушені сидіти в чергах у медичних закладах за паперовим документом.

Отримати сертифікат можна лише в тому закладі, де працює сімейний лікар.

Часто для пришвидшення черги за Covid-сертифікатами та розвантаження сімейних лікарів, які приймають у цей час хворих, у поліклініках відкривають спеціальні кабінети.

Однак потрапити туди можна у визначені години, тому людям, які працюють, отримати такий сертифікат видається неможливим.

У зв’язку з цим Факти ICTV розробили покрокову інструкцію, як отримати Covid-сертифікат щепленим проти коронавірусу громадянам, які мають паспорти-книжечки та закордонні небіометричні паспорти.

Для отримання сертифіката знадобиться лише доступ до мережі інтернет, електронна пошта, телефон, паспорт та ІПН для перевірки даних й усього кілька хвилин часу.

Крок 1. Заходимо на портал Дія Із комп’ютеру чи смартфону заходимо на портал Дія.

Крок 2. Заходимо до кабінету або реєструємося на порталі Дія У правому верхньому куті обираємо пункт Увійти до кабінету, якщо ви реєструвалися раніше, або обираємо розділ Зареєструватися, якщо ви на порталі вперше. Якщо ви власник паспорту-книжечки або закордонного небіометричного паспорту, у вас немає електронного підпису Дія. Підпис. Увійти до порталу ви можете з допомогою КЕПу (кваліфікованого електронного підпису, – Ред.). Якщо такого немає, то авторизуватись можна, наприклад, через Bank ID. Таким чином запит про КЕП ви адресуєте банківській установі, клієнтом якої ви є. Обравши Bank ID НБУ та банківську установу із пропонованого переліку, натискаємо Продовжити. Далі починається процес авторизації. Якщо ми заходимо з комп’ютеру і не маємо банківського додатку на телефоні, нам зателефонують із банку. Якщо банківський додаток є, то вводимо пароль та підтверджуємо операцію в додатку банку. Після цього повертаємось на портал Дія та натискаємо кнопку підтвердження. Далі перевіряємо дані, які з’явились на екрані, натискаємо галочку для того, щоб дати згоду на передачу та обробку персональних даних, а потім кнопку Продовжити. Потім вводимо адресу електронної пошти. На скриньку нам автоматично надходить згенерований код, який ми маємо ввести на наступній сторінці. Після успішного підтвердження електронної пошти натискаємо кнопку Далі. Потім вказуємо номер телефону та вводимо код, який надійде автоматично на ваш мобільний. Після цього підтверджуємо, що всі дані актуальні. Вказуємо дату народження, паспортні дані, адресу реєстрації. На цьому реєстрація завершена. Про це нас мають сповістити повідомленням Ви успішно зареєструвалися у Дії.

Крок 3. Замовляємо Covid-сертифікат На головній сторінці порталу серед популярних послуг обираємо Covid19-сертифікат про вакцинацію. Потім натискаємо кнопку Отримати сертифікат. Після цього перевіряємо дані про заявника. Натискаємо галочку про те, що ознайомились із змістом згоди та про те, що надаємо дозвіл на передачу даних про себе, та натискаємо кнопку Далі. Перевіряємо та підтверджуємо дані. Відразу після цього отримуємо сповіщення Дякуємо, запит надіслано! та натискаємо Зрозуміло.

Крок 4. Отримуємо підтвердження Заходимо до електронної пошти, де вже має надійти лист від порталу Дія із підтвердженням, що запит надіслано.