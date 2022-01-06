В Індії зафіксували перший летальних випадок від нового штаму коронавірусу Омікрон.

Про це повідомив секретар Міністерства охорони здоров’я Лав Агарвал під час брифінгу 5 січня. Так, від ускладнень, які викликав цей варіант, помер 74-річний чоловік у західному штаті Раджастан.

– Технічно це смерть, пов’язана зі штамом Омікрон. Він був літньою людиною, яка хворіла на діабет та інші супутні захворювання, – зазначив Агарвал.

За даними МОЗ, протягом доби в Індії зареєстрували 325 смертей, але лише одна була пов’язана зі штамом коронавірусу Омікрон. У країні зафіксували вже 2 630 випадків зараження цим варіантом.

Станом на 6 січня у країні підтвердили понад 90 тис. випадків захворювання – це майже шестиразове зростання за останній тиждень. На думку експертів, значене зростання захворюваності пов’язане з поширенням нового штаму Covid-19.

З початку пандемії в Індії на коронавірус захворіли понад 35 млн людей, з них близько 480 тис. пацієнтів померло від ускладнень.

Згідно з даними сервісу Worldometers, станом на 5 січня у світі вже зафіксували понад 298 млн випадків Covid-19. Понад 5,4 млн людей померли, а 256 млн – одужали.