У столиці за минулий тиждень виявили 548 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

Серед захворілих:

318 жінок від 18 до 94 років;

230 чоловіків від 18 до 97 років;

29 дівчаток від 10 місяців до 16 років;

29 хлопчиків від 2 місяців до 16 років;

9 медичних працівників.

У повідомленні також ідеться про те, що 53 киянина було госпіталізовано, п’ятеро людей померли, 599 жителів столиці одужали.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Деснянському – 94, у Дарницькому – 83 і в Солом’янському районах – 60 випадків.

Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 517 815 випадків захворювання, 9 492 летальні випадки від смертельно небезпечного вірусу. Covid-19 подолали 507 548 киян.