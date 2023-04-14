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Covid-статистика: за два тижні в Азії кількість нових випадків зросла на 481%

14 Квітня 2023, 15:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Covid-статистика: за два тижні в Азії кількість нових випадків зросла на 481%
Джерело: Depositphotos

Згідно з тижневим звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), рівень захворюваності на Covid-19 у Південно-Східному регіоні Азії зріс на 481%.

– Регіон Південно-Східної Азії повідомив про понад 80 тис. нових випадків, що на 481% більше порівняно з попереднім 28-денним періодом, – зазначили у ВООЗ.

У звіті також йдеться про те, що в усьому світі за останні 28 днів (із 13 березня до 9 квітня) було зареєстровано 3 млн нових випадків коронавірусної інфекції та понад 23 тис. пов’язаних із нею смертей.

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Значне зростання кількості зареєстрованих випадків і смертей спостерігалося в регіонах Південно-Східної Азії та Східного Середземномор’я і кількох окремих країнах.

На регіональному рівні кількість нових випадків, зареєстрованих протягом 28 днів, зменшилася в чотирьох із шести регіонів: Африканський регіон (-45% випадків), Західно-Тихоокеанський регіон (-39% випадків), Регіон Америки (-33% випадків) та Європейський регіон (-22% випадків).

Водночас кількість випадків захворювання зросла у двох регіонах: регіоні Південно-Східної Азії (+481% випадків) та регіоні Східного Середземномор’я (+144% випадків).

На рівні країни найбільшу кількість нових випадків за 28 днів було зареєстровано у США, Росії, Республіці Корея, Бразилії та Франції.

Джерело: ВООЗ

Теги
Азія ВООЗ Коронавирус Covid-19 статистика
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