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Covid-статистика за період з 17 по 23 жовтня: кількість нових випадків знизилася майже на 6 тис.

25 Жовтня 2022, 10:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Згідно з даними Covid-статистики за період з 17 по 23 жовтня, опублікованій МОЗ, кількість нових випадків інфікування в Україні знизилася майже на 6 тис.

Так, у зазначений період зафіксовано 16 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 1 808 дітей та 303 медпрацівники. У той час як в період з 10 по 16 жовтня загальна кількість хворих становила 22 914 осіб, з них дітей – 2 439, медпрацівників — 456.

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Повідомляється також, що за минулий тиждень вакциновано проти Covid-19 982 126 осіб. При цьому з усіх проведених щеплень 8,6% становлять перші дози, 7,8% – другі дози, 70,2% – перші бустерні дози, 13,4% – другі бустерні дози.

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Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано – 4 341 особу;
  • летальних випадків — 189;
  • одужало – 30 615 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 5 296 254 осіб;
  • одужало – 5 126 052 людини;
  • летальних випадків – 110 008;
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 603 805.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України статистика тестування
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