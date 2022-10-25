Згідно з даними Covid-статистики за період з 17 по 23 жовтня, опублікованій МОЗ, кількість нових випадків інфікування в Україні знизилася майже на 6 тис.

Так, у зазначений період зафіксовано 16 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 1 808 дітей та 303 медпрацівники. У той час як в період з 10 по 16 жовтня загальна кількість хворих становила 22 914 осіб, з них дітей – 2 439, медпрацівників — 456.

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Повідомляється також, що за минулий тиждень вакциновано проти Covid-19 982 126 осіб. При цьому з усіх проведених щеплень 8,6% становлять перші дози, 7,8% – другі дози, 70,2% – перші бустерні дози, 13,4% – другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 4 341 особу;

летальних випадків — 189;

одужало – 30 615 осіб.

За весь час пандемії в Україні: