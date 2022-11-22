Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, на минулому тижні, з 11 до 17 листопада, було зафіксовано 6 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 779 дітей і 150 медпрацівників.

Повідомляється, що 73 532 (на 17% менше, ніж тижнем раніше) людини вакциновані проти Covid-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10,7% становлять перші дози, 9,1% – другі дози, 63,3% – перші бустерні дози, 17% – другі бустерні дози.

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Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 2 940 осіб;

летальних випадків-102;

одужал а – 11 351 людина.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 336 293 особи;

одужало – 5 199 729 осіб;

летальних випадків – 110 402;

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 954 907.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 189 987 осіб, з них дві дози отримали 15 377 165 осіб, першу бустерну дозу – 2 827 752 особи, другу бустерну дозу – 143 465.

Важливо, що майже 812 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,5 млн – першу бустерну дозу.