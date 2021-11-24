Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) знову висловилася проти загальної вакцинації дітей від Covid-19. Щоб подолати пандемію, потрібно прищепити насамперед групи ризику. У заяві йдеться, що країни мають дотримуватися пріоритетності.

– Оскільки діти та підлітки, як правило, мають легше захворювання в порівнянні з дорослими, якщо вони не входять до групи з високим ризиком важкого Covid-19, вакцинація їх менш актуальна, ніж у людей з хронічними захворюваннями, літніх та медичних працівників, – йдеться у заяві.

Для досягнення загальної мети вакцинації необхідні узгоджені та скоординовані дії, зазначає ВООЗ. А з урахуванням того, що багато країн не мають доступу до вакцин, рішення про вакцинацію підлітків і дітей може наразити на небезпеку старших представників груп ризику.

Таким чином, йдеться у заяві, перш ніж вакцинувати підлітків та дітей, необхідно максимально охопити щепленнями найвразливіших – літніх та людей, які мають супутні захворювання.

Австрія не стала чекати на схвалення вакцинації дітей Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Вакцинація відбувається у столиці країни, Відні. Дітям вводять меншу дозу вакцини Pfizer.

Джерело: ВООЗ