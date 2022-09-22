Британські експерти заявили про можливий спалах поліомієліту після того, як поліовірус, який вбив або паралізував тисячі маленьких дітей, був виявлений в стічних водах Лондона.
Керівники охорони здоров’я Великої Британії забили тривогу ще в червні, після того, як сліди вірусу, який, як вважалося, був ліквідований в країні в 2003 році, були виявлені в зразках стічних вод, зібраних на лондонських очисних спорудах.
Повідомляється, що дітям у постраждалих районах вже запропонували бустерну вакцину проти поліомієліту на тлі побоювань, що вірус може повернутися до столиці жахливим чином.
Відзначається також, що Велика Британія — не єдине місце, де поліомієліт був виявлений в стічних водах. Аналогічні знахідки були зареєстровані як в Нью-Йорку в США, так і в Єрусалимі в Ізраїлі.
За словами експертів, проблема полягає в тому, що, якщо вакцинована недостатня кількість людей і якщо поширення зберігається протягом певного періоду часу, вірус може мутувати в смертельну форму.
Випадки, виявлені в США, Великій Британії та Ізраїлі, можуть бути тільки початком чогось більш грандіозного, попередили провідні епідеміологи Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Джерело: Express