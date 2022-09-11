Як показав аналіз 4 млрд твітів американців, опублікованих з 2014 по 2020 роки, частота лайок в Twitter зростає при низьких і високих температурах повітря. Це дослідження було опубліковано в журналі The Lancet.

Повідомляється, що згідно з результатами дослідження, існує зв’язок між погодою і агресією. Вчені виділяють три основні причини.

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По-перше, фізичний дискомфорт від високих температур провокує насильство і агресію.

По-друге, зміна клімату погіршує соціально-економічні умови, які є індикаторами схильної до агресії поведінки серед дорослих.

По-третє, з урахуванням того, що 60% населення планети користуються інтернетом, питання ненависті і агресії в онлайн-середовищі також не варто залишати без уваги.

Аналіз показав сильну нелінійну залежність між максимальною денною температурою та відсотковою зміною кількості твітів, що містять риторику ненависті. Різке зростання спостерігалося при температурах нижче 6 і вище 27 градусів Цельсія.

Джерело: N+1