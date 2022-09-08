Щоб краще зрозуміти, як мікроби впливають на наше здоров’я, вчені Стенфордського університету вперше створили синтетичний мікробіом людини, об’єднавши 119 видів бактерій, природним чином присутніх в організмі людини.

Повідомляється, що дослідники давали суміш мишам, у яких не було власного мікробіома, бактеріальні штами, які приживалися і залишалися стабільними навіть, коли вчені вводили інші мікроби.

Відзначається, що новий синтетичний мікробіом показав здатність протистояти агресивним патогенам і формувати у мишей здорову імунну систему, як це робить повний мікробіом.

Зараз дивляться

– Це працює разюче добре, – зазначила керівник дослідження, гастроентеролог зі Стенфордського університету Еліс Ченг.

Ченг та її колеги тепер можуть використовувати новий синтетичний мікробіом, щоб дізнатися про роль кожного окремого мікроба, і ці знання можуть допомогти лікарям впоратися з іншими захворюваннями.

На думку вчених, краще розуміння мікробіома потенційно може призвести до створення ефективного способу лікування багатьох захворювань.

Відзначається, що медики вже можуть застосовувати мікробіом для лікування небезпечних для життя кишкових інфекцій, викликаних бактеріями Clostridium difficile. Їм досить пересадити стілець від здорового донора, і інфекція зазвичай проходить.