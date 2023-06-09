В Україні відкрився вже п’ятий інноваційний центр національної мережі RECOVERY. Цей проєкт втілюють у життя Віктор та Олена Пінчук. Аналогів таким центрам в Україні немає.

Центри RECOVERY – це унікальне сучасне обладнання, професіоналізм медиків, помножені на палке бажання військових після реабілітації знову стати на захист України. Подробиці – у сюжеті журналістів Фактів ICTV.

…У свої 22 Данило вже встиг побувати в найгарячіших точках російсько-української війни. У ЗСУ вже три роки. Найважче поранення отримав, коли російська протитанкова ракета прицільно влучила в пікап. Данило постраждав найбільше – медики не змогли врятувати ногу.

Нині хлопець проходить реабілітацію у щойно створеному центрі RECOVERY на Дніпропетровщині. Це вже п’ятий такий центр в Україні.

Засновники проєкту Віктор та Олена Пінчук обіцяють, що до кінця року запрацюють 10 із 12 запланованих таких реабілітаційних закладів по всій країні. Аби поранені герої могли отримати якісну та безоплатну допомогу неподалік від рідних, від своєї домівки.

Інноваційне обладнання для фізичної та фізіотерапевтичної реабілітації та мультидисциплінарна команда фахівців – гарантія кваліфікованої допомоги за найвищими міжнародними стандартами.

Завдяки цим факторам реабілітація в Україні виходить на якісно новий рівень. Щорічно тільки через цей центр зможе проходити реабілітацію понад 1 700 пацієнтів – це вражаюча кількість.

– Ми з дружиною вирішили, що це один із важливих для нас напрямів, і ми маємо намір займатися системно реабілітацією наших героїв і героїнь, – зазначив засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук.

У новому центрі облаштували 20 двомісних палат із санітарними кімнатами, де враховано вимоги інклюзивності: багатофункціональні ліжка, адаптовані під маломобільних пацієнтів меблі, є затишні місця для відпочинку, кухня…

Окрім фізичної реабілітації, військові проходять повний спектр апаратної фізіотерапії. Нині тут – апарати останнього покоління, які допомагають зменшити медикаментозне навантаження на організм.

Головне завдання проєкту RECOVERY – повернути наших захисників до повноцінного життя, а ще – підняти реабілітаційну галузь в Україні, створити національну мережу реабілітаційних центрів, у яких до кінця року на якісну допомогу можуть розраховувати понад 11 тис. військових.