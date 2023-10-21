Дослідження вказало на чотири неочевидні ознаки деменції під час ходьби.
Незначні зміни у ходьбі можуть вказувати на наявність хвороби Альцгеймера. Саме це захворювання є одною із найрозповсюдженіших причин деменції.
Професор із Лондона Гілл Лівінгстон каже, що ходьба вимагає активної роботи мозку, що є проблемним для людей з деменцією.
1. Погане відчуття напрямку
Люди з хворобою Альцгеймера часто не можуть нормально оцінити повороти та втрачають відчуття напрямку.
Вони сприймають світ інакше, іноді навіть об’єкти для них є тривимірними чи плоскими.
2. Зменшуються кроки
Через нездатність адекватно оцінити відстань та об’єкти навколо, люди з хворобою Альцгеймера роблять менші кроки.
3. Змінюється розмах рук
Хворі люди часто припиняють махати руками, або роблять це з меншою амплітудою, щоб зберегти рівновагу та координацію.
4. Уповільнюється темп ходьби
Якщо темп ходьби щороку знижується приблизно на п’ять відсотків, це може свідчити про ризик розвитку деменції.
Деменція – стан, який супроводжується втратою пам’яті, можливості думати та приймати рішення.