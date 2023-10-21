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Ці зміни у стилі ходьби можуть свідчити про деменцію: чотири ранніх ознаки хвороби

21 Жовтня 2023, 13:20
Ольга Боднарчук редактор
Ці зміни у стилі ходьби можуть свідчити про деменцію: чотири ранніх ознаки хвороби
Джерело: Pexels

Дослідження вказало на чотири неочевидні ознаки деменції під час ходьби.

Незначні зміни у ходьбі можуть вказувати на наявність хвороби Альцгеймера. Саме це захворювання є одною із найрозповсюдженіших причин деменції.

Професор із Лондона Гілл Лівінгстон каже, що ходьба вимагає активної роботи мозку, що є проблемним для людей з деменцією.

Зараз дивляться

1. Погане відчуття напрямку

Люди з хворобою Альцгеймера часто не можуть нормально оцінити повороти та втрачають відчуття напрямку.

Вони сприймають світ інакше, іноді навіть об’єкти для них є тривимірними чи плоскими.

2. Зменшуються кроки

Через нездатність адекватно оцінити відстань та об’єкти навколо, люди з хворобою Альцгеймера роблять менші кроки.

3. Змінюється розмах рук

Хворі люди часто припиняють махати руками, або роблять це з меншою амплітудою, щоб зберегти рівновагу та координацію.

4. Уповільнюється темп ходьби

Якщо темп ходьби щороку знижується приблизно на п’ять відсотків, це може свідчити про ризик розвитку деменції.

Деменція – стан, який супроводжується втратою пам’яті, можливості думати та приймати рішення.

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Джерело
The Sun
Теги
Деменція Дослідження вчених Хвороба Альцгеймера
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