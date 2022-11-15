Команда вчених Ольстерського університету у Великій Британії переглянула понад 100 наукових робіт з різних медичних дисциплін, щоб з’ясувати, як саме на нас впливає нецензурна лексика.

Виявилося, що нецензурна лайка виробляє ефекти, які не спостерігаються при інших формах використання мови, і показує низку відмінних результатів: фізіологічних, когнітивних, емоційних, знеболюючих, інтерактивних і риторичних.

У числі специфічних ефектів лайки вчені, зокрема, визначили:

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емоційну силу і збудження;

підвищення уваги та пам’яті;

підвищену вегетативну активність, таку як частота серцевих скорочень та провідність шкіри;

гіпоалгезію (знеболення);

підвищену силу і витривалість.

Також вчені з’ясували, що мат впливає не тільки на наше фізичне і психічне самопочуття, але й на наші відносини з іншими людьми. Завдяки неформальнимі забарвленням така мова може зближувати співрозмовників.

Однак, за словами дослідників, подібний ракурс має і зворотний бік: деякі люди можуть сприйняти матюки як особисту образу. Тому краще завчасно запитати, як співрозмовники ставляться до лайливих слів.

Джерело: Science Direct