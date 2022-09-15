Генеральний директор міської лікарні №3 Краматорська Олексій Яковленко побував у звільненому Ізюмі, де йому довелося побачити, чим лікувалися російські окупанти.

– Перед вами те, чим лікують зараз у російській окупаційній армії. Це все залишки ліків у центральній районній лікарні Ізюма, що залишилися від російського госпіталю, – коментує медик.

І риторично запитує: невже ці дикуни реально хочуть довести, що їх цивілізація більш просунута і на неї треба нам орієнтуватися?

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На фото, зокрема, видно упаковку перев’язувального нестерильного матеріалу, виготовленого ще в 1971 році. А також джгут Есмарха, який вкрай негативно себе зарекомендував, і дисектор (хірургічний інструмент) давно і безнадійно застарілої конструкції.

За словами Олексія Яковленка, в Ізюмі, де сьогодні немає зв’язку, світла, води, він побував разом з військовими медиками для надання місцевим жителям якісної медичної допомоги.

Джерело: Олексій Яковленко