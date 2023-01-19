Причиною дефіциту закуплених за рахунок держбюджету лікарських засобів, що виник наприкінці 2022 року в онкоцентрах, можуть бути некоректно подані заявки на закупівлі. Про це заявив в одному з інтерв’ю міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Криза виникла з деякими онкопрепаратами в країні, тому що ДП “Медичні закупівлі України” (МОЗ) закупило препарати за тими замовленнями, які були зібрані з регіонів, і воно спланувало графік поставок так, щоб не нашаровувалися залишки з приходом, – пояснив Ляшко.

За його словами, онкологічні центри в останній момент почали змінювати кількість, коли пацієнти вже почали говорити про брак лікарських засобів.

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Міністр зазначив, що у грудні 2022 року уряд ухвалив рішення про пілотний запуск системи e-Stock, яка зобов’язує всіх чітко та якісно вносити залишки препаратів.

Зазначається, що мета пілота – протестувати і, в разі необхідності, доопрацювати функціонал збору потреб в ліках і медвиробах, щоб в подальшому він покривав всі медичні товари, які закуповує Україна.

Фото: МОЗ