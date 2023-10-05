Закриття пологових будинків та акушерських відділень у лікарнях викликало дискусію щодо наслідків різкого падіння народжуваності в Китаї.

Демографічна ситуація Піднебесної

Цього року Індія офіційно випередила Китай. Рівень народжуваності Піднебесної впав до рекордно низького рівня в 2022 році: тоді на світ з’явилося лише 9,56 млн дітей, що майже на 10% менше, ніж у 2021 році.

Зараз дивляться

Лідери Китаю чітко усвідомлюють проблеми, спричинені старінням нації та вживають заходів для підвищення народжуваності.

Політика однієї дитини

Демографічний спад пояснюється політикою однієї дитини, яку китайська влада впроваджувала з 1960 по 2015 рік. Вона обмежувала кількість дітей у сім’ях і передбачала суворі штрафи для порушників.

Крім того, на спад народжуваності вплинули інші чинники – значні витрати на освіту та додаткові вимоги до навчання.

Політику однієї дитини було скасовано в 2016 році, відтоді сім’ям дозволено мати до трьох дітей.

Провінція Сичуань взагалі скасувала обмеження на реєстрацію народження. Деякі місцеві органи влади пропонують грошові субсидії на другу та третю дитину.

Проте це не дуже допомагає, адже молодь все частіше відкладає або взагалі відмовляється мати дітей. З 2016 року кількість новонароджених зменшилася майже вдвічі.

Невтішні прогнози

Нещодавнє закриття пологових будинків та скорочення акушерських відділень у лікарнях у різних куточках країни офіційно не пов’язують зі зниженням народжуваності. Але факти свідчать про інше.

– У минулому у нас було по 10 пологів щодня, а тепер якщо один на день, то це чудово, – повідомив акушер лікарні матері і дитини у Харбіні.

У статті, опублікованій на NetEase, користувач прокоментував, що це означає лише одне – жінки не хочуть вагітніти, кількість новонароджених зменшується, ситуація не оптимістична.

Цього року Індія офіційно випередила Китай і стала найбільш густонаселеною країною світу.