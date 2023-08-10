Лікарі з Рівного врятували чоловіка, у якого скалка в носоглотці пробула 10 років і почала гнити.

52-річному пацієнту довелося робити операцію в два етапи, бо діагноз був надто важкий – хронічний лівобічний гнійно-гіперпластичний риносинуїт, стороннє тіло в носоглотц з проникненням в ліву орбіту та ліву верхньощелепну пазуху, проникна рана очної ямки зліва з наявністю стороннього тіла, прогресуюча офтальмоплегія зліва.

Чоловіка до Центру мікрохірургії вуха та сурдоневрології Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка доправили у важкому стані. Дерев’яні щепки й ціла скалка в носоглотці вже почали гнисти.

Ураховуючи всі наявні дані, лікарі ухвалили рішення проводити хірургічне втручання в два етапи. Спершу провести гайморотомію зліва з видаленням дерев’яних щепок та санацію осередку інфекції.

А вже на другому етапі – видалення стороннього тіла з носоглотки – деревʼяної скалки.

Хірурги Наталія Данилюк, Олена Гавриш та Олексій Гальміз кажуть, що вже на операційному столі помітили покращення зі сторони лівого ока пацієнта, яке до операції неприродно випирало з орбіти.

Під час другого етапу операції довелося піднімати м’яке піднебіння і діставати дерев’яну скалку, що 10 років сиділа у носоглотці.

Історія хвороби 52-річного хмельничанина непроста. 10 років тому пацієнт отримав важку відкриту черепно-мозкову травму – на нього впало дерево.

Після лікування чоловік одужав і не мав жодних неприємних відчуттів.

Однак нещодавно він впав з велосипеда, і після цього почалося запалення ока. Воно збільшилось, почало випирати з орбіти і сильно боліло.

Спершу чоловік лікувався у хмельницьких офтальмологів, але покращення не було. Тоді родичі відвезли його на консультацію в Рівненську обласну клінічну лікарню.

На КТ спеціалісти й побачили стороннє тіло в носоглотці, яке розташовувалося впритул до орбіти ока.

Після двох операцій пацієнт почувається добре, лікарі спостерігають позитивну динаміку.

Джерело і фото: Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка