Дерматовенерологічна гвардія України запустила вебдодаток Derm Guard, у якому військові та їхні сім’ї можуть отримати безоплатну лікарську допомогу. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Через умови, в яких перебувають герої на передовій, проблеми, пов’язані з постійним носінням берців, кількість воїнів із так званою “траншейною стопою”, псоріазом, вітиліго та алергією постійно збільшується, – йдеться в повідомленні.

Як це працює. Військовим достатньо зайти на сайт, заповнити коротку форму, додати до неї кілька фотографій ураженої ділянки та натиснути кнопку Відправити. Протягом 12-24 годин лікарі підготують розгорнуту відповідь із діагнозом і схемою лікування.

Ті пацієнти, які потребують медикаментозної допомоги, мають можливість безкоштовно отримати всі необхідні ліки від Derm Guard.

Також будь-який військовий або член його сім’ї може відправитися в одну з медустанов, що співпрацюють із проєктом, для проходження лікування офлайн. Водночас усі послуги надаватимуть безоплатно.

Представники Derm Guard закінчують комплектування так званого подологічного кита – набору лікарських препаратів для лікування і профілактики захворювань ніг.