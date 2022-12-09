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Держава закуповуватиме ліки від спінальної м’язової атрофії

9 Грудня 2022, 18:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
хворий малюк
Джерело: Depositphotos

Держава закуповуватиме ліки від спінальної м’язової атрофії.

Ліки отримуватимуть пацієнти, які відповідають певним критеріям, а також за результатами програми розширеного неонатального скринінгу, який дозволяє виявляти захворювання у новонароджених.

Рисдиплам – надзвичайно дорогі ліки, які можуть забезпечити повноцінне життя людям з цим рідкісним генетичним захворюванням.

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Також сьогодні було остаточно затверджено перелік ще восьми лікарських засобів, які буде закуповувати держава для безоплатного лікування пацієнтів.

Крім того, МОЗ вдалося провести ефективні переговори з виробниками щодо вартості лікарських засобів та домогтися суттєвої економії коштів державного бюджету.

У Програмі медичних гарантій 2022 для українців з хронічною хворобою нирок або нирковою недостатністю передбачено безоплатне лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Щоб почати амбулаторно лікування методом гемодіалізу, необхідне направлення від нефролога після встановлення відповідного діагнозу.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування
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