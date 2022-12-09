Держава закуповуватиме ліки від спінальної м’язової атрофії.
Ліки отримуватимуть пацієнти, які відповідають певним критеріям, а також за результатами програми розширеного неонатального скринінгу, який дозволяє виявляти захворювання у новонароджених.
Рисдиплам – надзвичайно дорогі ліки, які можуть забезпечити повноцінне життя людям з цим рідкісним генетичним захворюванням.
Також сьогодні було остаточно затверджено перелік ще восьми лікарських засобів, які буде закуповувати держава для безоплатного лікування пацієнтів.
Крім того, МОЗ вдалося провести ефективні переговори з виробниками щодо вартості лікарських засобів та домогтися суттєвої економії коштів державного бюджету.
Щоб почати амбулаторно лікування методом гемодіалізу, необхідне направлення від нефролога після встановлення відповідного діагнозу.