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Дешевий і простий: вчені знайшли спосіб знищення шкідливих побутових хімікатів

21 Серпня 2022, 10:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
науковці
Джерело: Depositphotos

Вчені Північно-Західного університету США знайшли спосіб нейтралізації шкідливих для нашого здоров’я побутових хімікатів за допомогою звичайної каустичної соди, яка є практично в кожному будинку.

Відзначається, що небезпечна побутова хімія містяться в косметиці, одноразовому посуді, посуді з антипригарним покриттям, ліках.

Повідомляється, що мова йде про перфторалкільні і поліфторалкільні речовини (PFAS), вплив яких вчені пов’язують з серйозними ризиками для здоров’я, включаючи рак і вроджені дефекти.

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Існуючі методи знищення PFAS, наприклад, за допомогою спалювання, виявилися дорогими, оскільки вимагають надзвичайно високих температур.

Дослідницька група знайшла новий механізм розщеплення PFAS за допомогою звичайної хімічної речовини гідроксиду натрію. І це – каустична сода, найпоширеніший в світі луг.

Відзначається, що сода здатна змусити PFAS почати розпадатися на нешкідливі речовини.

Результати вражають тим, наскільки простим виявилося рішення. Це може стати справжнім проривом в нейтралізації шкідливої для здоров’я побутової хімії, впевнені дослідники.

Джерело
ВВС
Теги
Наукові дослідження науковці Хімія
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