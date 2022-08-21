Вчені Північно-Західного університету США знайшли спосіб нейтралізації шкідливих для нашого здоров’я побутових хімікатів за допомогою звичайної каустичної соди, яка є практично в кожному будинку.

Відзначається, що небезпечна побутова хімія містяться в косметиці, одноразовому посуді, посуді з антипригарним покриттям, ліках.

Повідомляється, що мова йде про перфторалкільні і поліфторалкільні речовини (PFAS), вплив яких вчені пов’язують з серйозними ризиками для здоров’я, включаючи рак і вроджені дефекти.

Зараз дивляться

Існуючі методи знищення PFAS, наприклад, за допомогою спалювання, виявилися дорогими, оскільки вимагають надзвичайно високих температур.

Дослідницька група знайшла новий механізм розщеплення PFAS за допомогою звичайної хімічної речовини гідроксиду натрію. І це – каустична сода, найпоширеніший в світі луг.

Відзначається, що сода здатна змусити PFAS почати розпадатися на нешкідливі речовини.

Результати вражають тим, наскільки простим виявилося рішення. Це може стати справжнім проривом в нейтралізації шкідливої для здоров’я побутової хімії, впевнені дослідники.