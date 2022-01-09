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Десятки японців занурилися у крижану воду із молитвою за припинення пандемії коронавірусу

9 Січня 2022, 21:53
Абрамова Юлія редакторка стрічки
Десятки японців занурилися у крижану воду із молитвою за припинення пандемії коронавірусу
Джерело: Getty Images

Десятки віруючих, одягнених лише в набедренні пов’язки та халати, з масками на обличчях, занурилися в крижану воду в межах традиційного ритуалу в Токіо в неділю, під час якого вони також молилися за припинення пандемії.

Жінки та чоловіки співали, плескали та молилися перед купанням у крижаній воді в храмі Теппоу-зу Інарі.

Подібні сцени відбулися минулого року під час щорічного заходу, який був скорочений через поточну ситуацію.

Ритуал відбувся у найхолодніший місяць року в Токіо.

Відомий у Японії як Місогі, цей ритуал передбачає обмивання всього тіла крижаною водою з метою очищення.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на Covid-19 становила 306 087 831 особу. При цьому 259 010 320 осіб одужали, 5 502 823 пацієнти померли.

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Теги
Коронавірус Covid-19 , Японія
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