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Дев’ять пацієнтів стали на ноги: вчені знайшли ефективний метод лікування хронічного паралічу

13 Листопада 2022, 12:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Команда вчених швейцарської дослідницької групи NeuroRestore винайшла метод, як поставити на ноги людей, які страждають на хронічні паралічі, отримані внаслідок травми.

Як пояснили вчені, йдеться про поєднання електростимуляції та інтенсивної фізіотерапії. За допомогою цього методу вдалося відновити здатність ходити у дев’яти осіб з хронічними травмами хребта.

Повідомляється, що спочатку були визначені точні групи нервових клітин, які стимулювалися хірургічно імплантованим нейромедіатором. Цей підхід був перевірений спочатку на мишах, а потім на добровольцях.

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В описі наукової роботи йдеться про те, що нервові клітини, які відповідають за ходьбу, розміщуються у відділі спинного мозку в нижній частині спини. Травми спинного мозку можуть перервати ланцюг сигналів від мозку, що призводить до паралічу, навіть якщо ці специфічні поперекові нейрони не пошкоджені.

Попередні дослідження вже показали, що лікувати такий параліч здатна електрична стимуляція, але було незрозуміло як саме. Але зараз вчені випробували технологію під назвою епідуральна електрична стимуляція.

Відзначається, що всі пацієнти також пройшли процес інтенсивної реабілітації за допомогою роботизованої системи підтримки, яка допомагала при русі за різними напрямками.

Пацієнти проходили стимуляцію та реабілітацію 4-5 разів на тиждень протягом п’яти місяців. За цей час всі учасники дослідження змогли зробити кроки за допомогою ходунків, резюмують вчені.

Джерело: Nature

Теги
Наукові дослідження реабілітація
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