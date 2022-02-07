У Дніпрі нацгвардійці, які постраждали внаслідок розстрілу на заводі Південмаш, вже йдуть на поправку.

Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу 7 лютого.

За його словами, поранені хлопці вже почуваються краще та готуються до виписки з лікарні. А 22-річна Жанна, яка була у найважчому стані серед усіх поранених, ще перебуває у лікарні.

Риженко нагадав, що у тілі дівчини було три кулі. Її кишківник розбила одна з них, від хребців залишилися уламки.

– Коли вона йшла на операцію, ризик був такий, що ми не знали, чим все це закінчиться. Під час другої операції було дуже складно, бо треба було виводити стому. З’єднати кишківник майже не було можливості, – зазначив лікар.

Він стверджує, що зараз Жанна має рум’янець, вже хоче встати з ліжка, щоб зайнятися спортом, особистим життям.

– Хочу подякувати всім лікарям та медсестрам, які зробили усе можливе, щоб ця дівчинка отримала шанс на життя. А хлопці вже готуються до виписки, – додав Риженко.

27 січня у Дніпрі 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за пунктами 1 та 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше людей, вчинене з особливою жорстокістю). А також щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Скріншот із сюжету Фактів ICTV