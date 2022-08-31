Дослідники з UCL та Університету Інсбрука розробили новий ПЛР-тест, який ідентифікує жінок із раком матки за зразком, взятим із шийки матки чи піхви.

Дослідження, опубліковане в Journal of Clinical Oncology, повідомляє, що тест точніший за сучасні методи і однаково ефективний для всіх жінок.

Є надія, що дослідження прискорить діагностику раку матки та зменшить потребу у більш інвазивних і часто болісних діагностичних процедурах, таких як гістероскопія.

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Новий тест під назвою WIDTM-qEC досліджує три ділянки ДНК, які демонструють різні рівні метилювання, типу модифікація поверх ДНК у хворих на рак або без нього. Рівень метилювання ДНК вимірюється методом ПЛР, який є відносно недорогим і використовується регулярно в клінічних діагностичних лабораторіях, наприклад, для виявлення коронавірусу.

Щоб оцінити надійність тесту, дослідники використали 1 288 зразків скринінгу шийки матки від жінок як з раком матки, так і без нього, зібраних великою групою дослідників у Європі.

Тест успішно виявив усі вісім випадків раку матки серед 63 жінок, які мали кровотечі в постменопаузі.

Крім того, лише кілька жінок без раку отримали хибнопозитивний результат (менше 11% жінок без раку матки), що робить тест більш специфічним, ніж трансвагінальне ультразвукове дослідження.

Тест WIDTM-qEC дав надійні результати як у випадку, коли зразок брав медичний працівник, так і в разі самостійного забору за допомогою вагінального тампона. Самостійний забір може ще більше прискорити виявлення, зменшивши потребу записуватися до лікаря і відвідувати його.

– Для нас було критично важливо, щоб у цьому дослідженні були розглянуті всі проблеми, пов’язані з сучасними методами виявлення раку матки, – сказав професор Відшвендтер. – Найважливіше те, що за допомогою нашого тесту набагато меншій кількості жінок з аномальною кровотечею доведеться проходити інвазивні діагностичні процедури. Наш тест не залежить від оператора, і результати можна швидко отримати, зменшуючи хвилювання.

Рак матки є четвертим за поширеністю раком у жінок у Сполученому Королівстві та найпоширенішим із п’яти гінекологічних видів раку, причому щороку у Великобританії діагностують понад 9,7 тис. хворих.