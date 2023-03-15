Туроператори Львова влаштували прогулянки містом для поранених діток із Бахмута та їхніх сімей.

16-річний Микита та дворічна Ліза – пацієнти Дитячої лікарні Святого Миколая. Їх доправили до Львова евакуаційними потягами. У обох мінно-вибухові травми.

Вже кілька місяців вони живуть у медзакладі та щодня борються за можливість знову ходити.

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Аби додати барв у їхнє скалічене війною життя, у проміжку між процедурами та заняттями зі спеціалістами дітям організували екскурсію найкрасивішими місцями міста.

Вони на власні очі побачили найбільші архітектурні пам’ятки Львова – площу Ринок, Львівський національний академічний театр опери та балету, пам’ятник Тарасові Шевченку та багато-багато іншого.

Цей туристичний вихід настільки вразив маленьких пацієнтів, що вже кілька днів потому вони не припиняють ділитися враженнями. Для таких діток навіть такі короткі подорожі – це можливість хоч на кілька годин відволіктися від болю та жахливих спогадів та знову поринути у безтурботне дитинство.

Джерело: 1ТМО Львова

Фото: 1ТМО Львова