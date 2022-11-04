Партнери з БО Лікарі без кордонів, БФ Медична місія, транспортні бригади парамедиків з Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії здійснюють технічну роботу: евакуюють постраждалих українців автотранспортом до проміжних аеропортів, за потреби оперативно надають медичну допомогу на етапі евакуації та супроводжують пацієнтів до лікарень. Комунікацію з міністерствами країн-членів ЄС здійснює МОЗ України

Спочатку подається запит на евакуацію, країни-члени ЄС надають пропозиції. Далі Міністерство контактує з країною, що приймає пацієнтів, та погоджує етапи й маршрути безпечного медичного транспортування.

Уже більше 29 країн-партнерів приймають українських пацієнтів: Польща, Німеччина, Норвегія, Франція, Фінляндія, Ірландія, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Литва, Латвія, Чехія та інші. Також МОЗ співпрацює з клініками США і Канади. Налагоджено співпрацю з міжнародною спільнотою дитячих онкологів і Глобальною ініціативою дитячих онкологів St.Jude Hospital (США).

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Алгоритм медичної евакуації за посиланням.

Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон ухвалює сімейний лікар або лікуючий лікар стаціонару, керуючись наказом МОЗ №574 від 05.04.2022 р. Про затвердження Критеріїв направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану та Переліку закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію направлення громадян України для лікування за кордон на період дії воєнного стану.

До закордонних клінік направляються:

пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (при опіках);

діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

діти з орфанними захворюваннями.

Для отримання можливості виїхати на лікування потрібно заповнити форму первинної облікової документації № 027/о Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого. Її заповнює лікар закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення громадян України для лікування за кордон.

Під час медичної евакуації пацієнту потрібно мати із собою документ, що посвідчує особу — закордонний або внутрішній паспорт. Також потрібні виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей). Однак наголошуємо, що це не є обов’язковою вимогою станом на зараз. Відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для вивезення важкопораненого чи онкохворої дитини на лікування за кордон.

Через постійні воєнні дії, обстріли та\або окупацію деяких регіонів України, багато людей не мають або могли втратити зв’язок із сімейним лікарем. Саме тому МОЗ нагадує про ще одну додаткову можливість подати відповідну заявку на Програму медичної евакуації. Для цього на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі Громадянам слід заповнити відповідну заявку.

Міністерство верифікує всі дані та перевірить інформацію, і далі ви отримаєте зворотний зв’язок. Зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами. Однак кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.

Для українців медична евакуація — безоплатна. Транспортування та лікування українських громадян у межах програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

Впродовж 8 місяців з початку повномасштабного вторгнення вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних регіонів України до закордонних клінік вже понад 2000 українців.

Фото: Михайло Радуцький