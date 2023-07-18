Маленькій Антоніні у дитячій лікарні святого Миколая діагностували рідкісне генетичне захворювання – нефронофтиз Фанконі, що призводить до важкої ниркової недостатності. Реєструється лише один випадок на 100 тис. населення.

Цю спадкову недугу дівчинка отримала від тата, проте, ні він, ні братик Антоніни не захворіли. Бо хвороба нещадна саме до дівчаток.

Маленька Антоніна з Івано-Франківська була абсолютно здоровою дівчинкою до 9 років. А потім батьки помітили, що доня не росте, більше того, у неї почали деформуватися і викручуватися ноги.

Сім’я протягом кількох років відвідала десятки лікарів. Діагнозу не міг поставити ніхто, доки, врешті решт, не потрапили до нефрологів.

Виявилося, що нирки в Тоні працюють лише на 15%. За допомогою родина звернулася до львівських спеціалістів дитячої лікарні святого Миколая.

Після обстежень ті констатували: часу на лікування обмаль. Хвороба майже знищила праву нирку – якнайшвидше потрібна пересадка.

Подарувати Антоніні орган були готові її батьки. Однак, жоден із них не підійшов. Тож Тоню могла врятувати лише нирка від посмертного донора. На неї родина чекала пів року.

Доки очікували донора, нирки дитини фактично перестали функціонувати. Тоні призначили діаліз.

Врешті шанс на здорове життя в дівчинки з’явився. Подарувала його родина 50-річного чоловіка з Тернопільщини. Після того, як лікарі констатували в нього смерть мозку, рідні погодилися на забір органів.

Пересадку Антоніні провели в Центрі трансплантології.

Це була складна операція, адже потрібно було помістити нирку дорослої людини в черевну порожнину й так не за віком маленької дитини.

Втручання тривало понад 6 годин і минуло навіть успішніше, ніж на те сподівалися хірурги. Просто на операційному столі нирка запрацювала.

А вже на четвертий день після операції всі показники маленької пацієнтки нормалізувалися. Тож орган повністю приживився.

Лікарі кажуть, що вчасна діагностика таких патологій – одна з передумов швидшого одужання.

Щороку пересадки нирки потребують 4 дитини на 1 млн населення.

Щоб мати змогу врятувати всіх маленьких пацієнтів з подібними недугами, лікарі закликають українців давати згоду на посмертне донорство.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова